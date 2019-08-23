https://news.day.az/world/1149797.html Путин и Эрдоган договорились активизировать усилия в Идлибе
Путин и Эрдоган договорились активизировать усилия в Идлибе
Президенты РФ и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган в ходе телефонного разговора договорились активизировать усилия для ликвидации террористической угрозы, исходящей из зоны деэскалации Идлиб в Сирии. Как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщила пресс-служба Кремля.
"Обсуждались вопросы российско-турецкого взаимодействия в контексте стабилизации обстановки в зоне деэскалации Идлиб. Условлено об активизации совместных усилий в целях ликвидации исходящей из этого района террористической угрозы и обеспечения выполнения Сочинского меморандума от 17 сентября 2018 года", - говорится в сообщении.
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