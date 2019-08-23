Китай с 15 декабря вновь введет дополнительные пошлины на американские автомобили и комплектующие на 25% и 5%, действие которых ранее было приостановлено. Как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, об этом говорится в заявлении на сайте министерства финансов КНР.

"В соответствии с решением комитета по тарифам Госсовета КНР, начиная с 12:01 по пекинскому времени, 15 декабря 2019 года вновь вступят в силу дополнительные пошлины в 25% и 5% на автомобили и комплектующие из США", - говорится в заявлении.

В декабре прошлого года после встречи лидеров двух стран в Аргентине китайская сторона приняла решение о приостановке действия тарифов на автомобили и комплектующие из США на три месяца - с 1 января по 31 марта 2019 года, 31 марта этого года решение о приостановке действия повышенных пошлин на импорт автомобилей и запчастей из США было продлено.

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