Американский лидер Дональд Трамп будет работать с партнерами по "Большой семерке" над противодействием недобросовестным торговым практикам. Вместе они считают необходимым реформирование Всемирной торговой организации (ВТО), передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Очень важно бороться против промышленных субсидий, государственного управления экономикой, принудительной передачи технологий, говорится в материалах Белого дома, подготовленных к участию Трампа в саммите во Франции.

Ранее президент США заявил, что готов выйти из ВТО, если потребуется, ведь в течение многих лет другие страны (в частности, Китай) использовали организацию с целью противодействия Штатам.