Великобритания направила в Ормузский пролив эсминец Defender для сопровождения торговых судов, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ВМС Соединенного Королевства, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Эсминец вышел из своего порта базирования в Портсмуте 12 августа. Одновременно с ним в плавание отправился фрегат Kent. Оба корабля будут нести службу совместно с силами международных партнеров.

В том же регионе находится британский фрегат Montrose - он уже обеспечил 30 проходов судов через пролив.

Ситуация в районе Персидского залива обострилась после того, как 19 июля ВМС Корпуса стражей исламской революции (КСИР, часть вооруженных сил Ирана) задержали в иранских территориальных водах британский танкер Stena Impero. Его сопроводили в порт Бендер-Аббас. Это стало фактическим ответом иранских властей на задержание иранского танкера властями британского Гибралтара.

В этой связи США заявили, что создадут международную коалицию, чтобы патрулировать воды около Ирана и Йемена. Великобритания согласилась присоединиться к данной миссии.

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