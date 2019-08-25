https://news.day.az/world/1150238.html Известный российский режиссер погиб в ДТП
Известный российский режиссер погиб в ДТП
Российский режиссер Игорь Хомский погиб в результате ДТП в Москве. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
По его данным, Хомский арендовал машину каршеринга и врезался на ней в КамАЗ на одной из столичных улиц. От полученных травм режиссер скончался на месте.
Игорь Хомский родился в 1976 году в Москве. Он снял несколько короткометражек и также известен как режиссер сериала "Закон каменных джунглей". Кроме того, Хомский сыграл в фильме "Неоконченный урок".
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