Российский режиссер Игорь Хомский погиб в результате ДТП в Москве. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По его данным, Хомский арендовал машину каршеринга и врезался на ней в КамАЗ на одной из столичных улиц. От полученных травм режиссер скончался на месте.

Игорь Хомский родился в 1976 году в Москве. Он снял несколько короткометражек и также известен как режиссер сериала "Закон каменных джунглей". Кроме того, Хомский сыграл в фильме "Неоконченный урок".

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