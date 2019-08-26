Лидеры Группы семи (G7) получили от президента Франции Эмманюэля Макрона в рамках проходящего на юге страны саммита необычный подарок - наручные часы, сделанные из переработанного пластика, собранного в океанах. Об этом сообщил в понедельник телеканал BFM, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По его сведениям, в ходе сессии саммита, посвященной климату, лидеры G7 и международных организаций, участвующих в заседании, обнаружили на своих местах часы, изготовленные сообществом басков. Ремешок часов исполнен в национальных цветах Франции - синем, белом и красном. В тело часов черного цвета вставлен темно-синий циферблат.

Тема защиты окружающей среды и предотвращение потепления климата была обозначена Францией как одна из основных на этом саммите. Дискуссии по этому вопросу проходят на фоне обширных лесных пожаров в Бразилии, Боливии, Парагвае и Перу. Бразильский Национальный институт космических исследований (Inpe) сообщил, что за первые семь месяцев текущего года в результате пожаров было уничтожено более 1,86 млн га экваториальных лесов Амазонии, расположенных на территории крупнейшей южноамериканской страны. Как уточнялось, это примерно 0,44% территории биома.

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