По меньшей мере 360 поездов будут отменены 30 августа и 1 сентября из-за забастовки работников испанского железнодорожного оператора Renfe. Об этом сообщила в четверг газета ABC, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По ее информации, организует стачку профсоюз "Генеральная конфедерация труда". Забастовка отразится на движении высокоскоростных поездов, поездов дальнего и регионального следования. Испанские власти обязуют железнодорожные службы, несмотря на стачку, поддерживать минимальный уровень услуг.

Сотрудники Renfe требуют увеличения штата служащих и сокращения трудового дня.

Забастовки совпадают с завершением отпусков у многих жителей Испании.

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