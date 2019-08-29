https://news.day.az/world/1151487.html В Испании из-за забастовки отменят 360 поездов
В Испании из-за забастовки отменят 360 поездов
По меньшей мере 360 поездов будут отменены 30 августа и 1 сентября из-за забастовки работников испанского железнодорожного оператора Renfe. Об этом сообщила в четверг газета ABC, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
По ее информации, организует стачку профсоюз "Генеральная конфедерация труда". Забастовка отразится на движении высокоскоростных поездов, поездов дальнего и регионального следования. Испанские власти обязуют железнодорожные службы, несмотря на стачку, поддерживать минимальный уровень услуг.
Сотрудники Renfe требуют увеличения штата служащих и сокращения трудового дня.
Забастовки совпадают с завершением отпусков у многих жителей Испании.
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