Президент США Дональд Трамп снова обратился с призывом к ФРС. На этот раз он требует снизить ставку до нуля или даже установить ее на отрицательном уровне, передает Day.Az со ссылкой на Вести.



Свое требование глава государства по традиции опубликовал в Twitter.

"ФРС должна установить наши процентные ставки на нулевом уровне или ниже, и затем мы должны начать рефинансировать наш долг, - говорится в сообщении. - Стоимость заимствования должна быть сильно снижена, в то время как его сроки должны быть значительно увеличены".

На самом деле Трамп, похоже, слабо понимает суть происходящего на рынках. Доходности трежерис и так опустились в последние месяцы до многолетних минимумов.

Трамп выразил уверенность, что власти США должны привлекать средства на рынке по самой низкой в мире процентной ставки. Он упрекнул главу ФРС Джерома Пауэлла в наивности, из-за того что тот не использует нулевые или отрицательные ставки в качестве меры монетарной политики, которую применяют другие страны, отмечает ТАСС.



Трамп в последнее время часто критикует ФРС и Пауэлла, однако ранее он требовал более умеренного снижения базовой ставки. Глава Белого дома 19 августа призвал снизить ее на 1%.



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