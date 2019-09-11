Американский автопроизводитель компания General Motors (GM) отзовет в США около 3,46 млн внедорожников (SUV) и пикапов из-за проблем с тормозами, сообщает агентство Reuters, передает Day.Az со ссылкой на Вести.



Отзыв коснется автомобилей ряда моделей, включая Cadillac Escalade, Chevrolet Silverado, Chevrolet Tahoe, GMC Sierra, Chevrolet Suburban и GMC Yukon, которые были произведены в 2014-2018 гг.



Согласно документам GM, направленным Национальному управлению безопасностью движения на трассах (NHTSA), на которые ссылается агентство, причиной отзыва стала проблема с вакуумным насосом, из-за чего может плохо сработать тормоз, что приведет к аварии.



Предварительное расследование в связи с обнаруженной проблемой было открыто NHTSA в ноябре. Позднее управление сообщило, что обнаружило девять случаев аварий и два случая травм в связи с этой неполадкой, отмечает агентство.



GM выпускает легковые и грузовые автомобили в 30 странах. Штаб-квартира концерна находится в Детройте (штат Мичиган).

