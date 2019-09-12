Конфликт между сотрудниками подрядной организации произошел на территории строящегося Амурского газоперерабатывающего завода (ГПЗ).

Как сообщили в пресс-центре проекта строительства Амурского ГПЗ, конфликт произошел в столовой одной из подрядных организаций, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.

"Один из рабочих вступил в словесную перепалку со своим коллегой, после чего конфликт перерос в потасовку", - рассказали в пресс-центре.

Участниками драки стали 8 человек, они задержаны.

"Органами внутренних дел проводится проверка причин конфликта", - отметили в пресс-центре.

В результате инцидента никто не пострадал.

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