Обед в заводской столовой в России закончился массовой дракой - ВИДЕО
Конфликт между сотрудниками подрядной организации произошел на территории строящегося Амурского газоперерабатывающего завода (ГПЗ).
Как сообщили в пресс-центре проекта строительства Амурского ГПЗ, конфликт произошел в столовой одной из подрядных организаций, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.
"Один из рабочих вступил в словесную перепалку со своим коллегой, после чего конфликт перерос в потасовку", - рассказали в пресс-центре.
Участниками драки стали 8 человек, они задержаны.
"Органами внутренних дел проводится проверка причин конфликта", - отметили в пресс-центре.
В результате инцидента никто не пострадал.
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