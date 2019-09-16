Военно-морские силы Корпуса стражей исламской революции (часть вооруженных сил Ирана) задержали судно, перевозившее 250 тысяч литров дизельного топлива. Как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает государственная телерадиокомпания IRIB.

"Этот нагруженный баркас плыл в направлении вод ОАЭ из (иранского порта) Бендер-Ленге и был задержан в 20 милях к востоку от острова Большой Томб", - цитирует IRIB представителя командования КСИР.

По его данным, на судне, которое было задержано в водах южной иранской провинции Хормозган, находились 11 членов экипажа, оно перевозило 250 тысяч литров контрабандного дизельного топлива.

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