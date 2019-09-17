Вооруженный ножницами мигрант во вторник напал на итальянского военного, несшего дежурство у центрального вокзала Милана. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе итальянских Сухопутных войск, передает Day.Az.

Военнослужащий принимал участие в патрулировании территории привокзальной площади в рамках операции "Безопасные улицы". Подошедший к группе военных молодой мужчина дважды ударил со спины 34-летнего военного ножницами (по другой версии, ножом для бумаги).



"Наш человек получил легкие ранения, потому что лезвие не проникло глубоко в тело. Он находится в больнице", - заявил представитель военных.

По его словам, сразу после нападения мигранта из Йемена обездвижили сослуживцы пострадавшего. Во время короткой схватки он, предположительно, выкрикивал лозунги исламистского характера.

Как отмечают местные СМИ, после задержания мигранта передали карабинерам, которым предстоит установить, носит ли нападение террористический характер.

В мае 2017 выходец из Туниса в ходе обычной проверки документов выхватил нож и атаковал патруль. Неопасные для жизни ранения получили двое военных и полицейский. Напавший впоследствии был приговорен к 7 годам тюрьмы.



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