Стало известно, когда российские С-400 будут установлены в Турции
Российские зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) С-400 будут установлены в Турции в декабре текущего года, сказал директор Секретариата оборонной промышленности (SSM) Турции Исмаил Демир. Об этом сообщает в пятницу Trend со ссылкой на турецкие СМИ, передает Day.Az.
По словам Демира, поставки компонентов С-400 завершатся очень скоро.
Директор Секретариата отметил, что после установки всех комплексов С-400, уже в апреле будущего года зенитно-ракетная система Турции будет готова к их использованию.
Отметим, что ранее глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу сказал, что российские ЗРК С-400 в Турции начнут функционировать в 2020 году.
По словам Чавушоглу, Турция не передаст комплексы С-400 кому-либо и не установит их в другой стране.
Отметим, что 12 июля министр обороны Турции Хулуси Акар заявил, что началась отправка первой партии компонентов С-400 в Турцию.
Блок НАТО ранее выразил обеспокоенность в связи с сообщениями о закупке Турцией комплексов С-400.
Ранее отмечалось, что после того как Анкара получит первые комплексы С-400, министерство национальной обороны Турции определится с местом их дислокации.
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