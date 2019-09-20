Российские зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) С-400 будут установлены в Турции в декабре текущего года, сказал директор Секретариата оборонной промышленности (SSM) Турции Исмаил Демир. Об этом сообщает в пятницу Trend со ссылкой на турецкие СМИ, передает Day.Az.

По словам Демира, поставки компонентов С-400 завершатся очень скоро.

Директор Секретариата отметил, что после установки всех комплексов С-400, уже в апреле будущего года зенитно-ракетная система Турции будет готова к их использованию.

Отметим, что ранее глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу сказал, что российские ЗРК С-400 в Турции начнут функционировать в 2020 году.

По словам Чавушоглу, Турция не передаст комплексы С-400 кому-либо и не установит их в другой стране.

Отметим, что 12 июля министр обороны Турции Хулуси Акар заявил, что началась отправка первой партии компонентов С-400 в Турцию.

Блок НАТО ранее выразил обеспокоенность в связи с сообщениями о закупке Турцией комплексов С-400.

"Альянс глубоко обеспокоен этой ситуацией. Генеральный секретарь Йенс Столтенберг ранее неоднократно заявлял, что каждая страна НАТО имеет право самостоятельно принимать решения об используемых видах вооружений, однако российские системы будут несовместимы с интегрированной системой ПРО НАТО, и это является проблемой", - говорилось в сообщении пресс-службы Альянса.

Ранее отмечалось, что после того как Анкара получит первые комплексы С-400, министерство национальной обороны Турции определится с местом их дислокации.

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