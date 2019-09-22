Автомобиль скорой помощи врезался в мачту освещения на территории Городской клинической больницы имени Е.О.Мухина в Москве, в аварии пострадали три человека, сообщили РИА Новости в столичном ГИБДД, передает Day.Az.

"В 4.30 утра на территории больницы автомобиль скорой помощи врезался в мачту освещения. Пострадали три человека", - рассказал собеседник агентства.
 
Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

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