https://news.day.az/world/1158657.html В Москве "скорая" врезалась в фонарь
В Москве "скорая" врезалась в фонарь
Автомобиль скорой помощи врезался в мачту освещения на территории Городской клинической больницы имени Е.О.Мухина в Москве, в аварии пострадали три человека, сообщили РИА Новости в столичном ГИБДД, передает Day.Az.
"В 4.30 утра на территории больницы автомобиль скорой помощи врезался в мачту освещения. Пострадали три человека", - рассказал собеседник агентства.
Обстоятельства произошедшего устанавливаются.
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