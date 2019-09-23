"С вашей поддержкой и вашими напутствиями, которые мы получили здесь сегодня, я уверена, мы должны день и ночь делать все, чтобы сохранить Британию в составе Евросоюза", - сказала Торнберрри, выступая на ежегодной партийной конференции.

"Мы должны сражаться все эти дни до 31 октября (даты Brexit) и после, чтобы любые условия выхода, от любого правительства, были вынесены на всеобщее голосование. Последнее слово (по условиям Brexit) должен сказать народ. И такое голосование должно предусматривать возможность высказаться за сохранение членства в Евросоюзе. Я буду призывать к сохранению членства", - сказала Торнберри. На данный момент ситуация вокруг Brexit зашла в тупик: парламент страны выступает против соглашения с ЕС в его нынешнем виде, но и настроен категорически против Brexit без соглашения. Евросоюз отказывается возобновлять переговоры и пересматривать соглашение. Премьер настаивает, что Британия покинет ЕС в срок - 31 октября. Джонсон дважды вносил предложение о проведении досрочных выборов, и оба раза парламент его отклонял.