Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев выступил с инициативой проведения дебатов парламентариев стран Евразии, которые будут способствовать возрождению центральной роли устава ООН, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Мы все наблюдаем кризис системы международного права, в том числе зачастую его эрозию - игнорирование, размывание или просто попрание. Хорошо известны случаи, когда нарушались суверенитет, территориальная целостность государств, рушились ранее достигнутые договоренности", - сказал Назарбаев на IV Совещании спикеров парламентов стран Евразии во вторник.

Он отметил, что "произвольное применение санкций негативно влияет не только на страны, против которых они направлены", но и на все другие государства, на благополучие миллионов простых людей по всему миру. "В этих условиях с трибуны Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке я предложил созвать международную конференцию ООН высокого уровня по переподтверждению базовых принципов международного права. Парламентарии Евразии могли бы внести здесь свою добавленную стоимость, инициировав законодательные дебаты высокого уровня по возрождению центральной роли устава ООН", - предложил первый президент Казахстана.

IV Совещание спикеров парламентов стран Евразии, участие в котором примет руководство высших законодательных органов 65 стран, проходит в столице Казахстана. Тема совещания заявлена как "Большая Евразия: Диалог. Доверие. Партнерство".

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