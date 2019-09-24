В Стамбуле произошло землетрясение силой 4,7 балла. Как передает Day.Az, об этом сообщает во вторник Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

"Эпицентр землетрясения находился на глубине шести километров. Подземные толчки ощущались и в соседних городах", - сообщают СМИ.

Отмечается, что землетрясение произошло в 11:00 по местному времени.

Пострадавших нет, однако землетрясение вызвало панику среди местного населения.

Ранее Институт изучения землетрясений и обсерватория Кандилли университета Богазичи (Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü) прогнозировали землетрясение силой 7,5 балла в Стамбуле.

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