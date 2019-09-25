Белый дом собирается подать жалобу заявителей в Конгресс США. Об этом сообщает CNN, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Уточняется, что соответствующий документ собираются направить 25 сентября. Сейчас он находится на стадии рассмотрения.

По некоторым данным, жалоба может быть выпущена спустя несколько часов после публикации стенограммы телефонного переговора между президентом США Дональдом Трампом и его украинским коллегой Владимиром Зеленским.

Кроме того, два чиновника, чьи имена и фамилии не называются, заявили о том, что расшифровка переговоров двух лидеров, как ожидается, будет "сокрушающей".

Ранее сообщалось, что в США началась процедура импичмента Трампа из-за звонка Зеленскому.

Демократы требуют официального расследования и возможного импичмента Трампа из-за того, что он якобы оказал давление на украинского президента Владимира Зеленского, чтобы тот начал расследование против кандидата на пост президента США Джо Байдена и его сына в обмен на предоставление финансовой поддержки Украине.

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