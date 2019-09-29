Полицейский под прикрытием несколько раз выстрелил в воздух во время столкновения с протестующими в Гонконге. Об этом сообщила газета South China Morning Post со ссылкой на источник в полиции, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

По информации издания, сотрудник полиции произвел серию выстрелов в воздух боевыми патронами в районе Ваньчай около 17:45 по местному времени, причина его действий неизвестна.

Однако в распространившемся в Сети видеоролике, который был снят за 30 секунд до выстрелов, видно, что протестующие бросали кирпичи в четырех неизвестных в черных масках, у которых были телескопические дубинки. Около 80 протестующих погнались за ними и избили их. В это время подбежал мужчина в белой каске, держа в руке предмет, похожий на пистолет, который был направлен в воздух.

В воскресенье в Гонконге продолжились антиправительственные протесты, которые вылились в ожесточенные столкновения между полицией и демонстрантами в разных частях города.

Протестующие бросают кирпичи и бутылки с зажигательной смесью, они устроили пожары на выходах нескольких станций метро. Полиция, в свою очередь, произвела ряд массовых задержаний, применила слезоточивый газ, резиновые пули и водяные пушки для разгона протестующих.

Наиболее ожесточенные столкновения происходят в районах Ваньчай и Адмиралтейство, где находится комплекс правительственных зданий.



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