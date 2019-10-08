Наглая обезьяна, стащившая у торговца сумку, устроила «денежный дождь» - ВИДЕО
Атар Сингх, осуществляющий предпринимательскую деятельность на рынке в городе Сахасван (район Будаун, штат Уттар-Прадеш, Индия), 30 сентября стал жертвой ограбления, совершённого дерзким приматом, передает Day.Az со ссылкой на rai77.com.
Обезьяна, отнявшая у индийца сумку с деньгами, забралась на дерево и стала раскидывать банкноты. Атар Сингх вместе со своим другом попытались поймать хвостатую воровку, но вынуждены были собирать деньги, летящие сверху.
Толпы местных жителей и работников рынка собрались, чтобы увидеть необычную картину, которую запечатлел один из очевидцев.
Со слов потерпевшего, в сумке лежали 65000 рупий, но ему удалось вернуть только 57000, остальные бесследно исчезли.
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