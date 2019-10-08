Атар Сингх, осуществляющий предпринимательскую деятельность на рынке в городе Сахасван (район Будаун, штат Уттар-Прадеш, Индия), 30 сентября стал жертвой ограбления, совершённого дерзким приматом, передает Day.Az со ссылкой на rai77.com.

Обезьяна, отнявшая у индийца сумку с деньгами, забралась на дерево и стала раскидывать банкноты. Атар Сингх вместе со своим другом попытались поймать хвостатую воровку, но вынуждены были собирать деньги, летящие сверху.

Толпы местных жителей и работников рынка собрались, чтобы увидеть необычную картину, которую запечатлел один из очевидцев.

Со слов потерпевшего, в сумке лежали 65000 рупий, но ему удалось вернуть только 57000, остальные бесследно исчезли.



Теперь вы можете отслеживать наши видеоролики также на странице DayTube в Facebook.

15 000-dək krediti 15 dəqiqəyə əldə et!