https://news.day.az/world/1163779.html Валун, раздавивший автомобиль, чудом не задел водителя - ВИДЕО
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Валун, раздавивший автомобиль, чудом не задел водителя - ВИДЕО
6 октября владелец легковушки, прокладывая свой маршрут по опасной магистрали в скалистой местности, недалеко от города Лушуй (Нуцзян-Лисуский автономный округ, провинция Юньнань, КНР), чудом уцелел и остался без транспортного средства, передает Day.Az со ссылкой на rai77.com.
Свалившийся с холма валун, приземлился на крышу легкового автомобиля. Момент катастрофы попал в объектив видеорегистратора другого участника дорожного движения.
Судя по кадрам видеозаписи, водителю легковушки, не подлежащей восстановлению, повезло и он оказался в считанных сантиметрах от глыбы.
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