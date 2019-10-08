6 октября владелец легковушки, прокладывая свой маршрут по опасной магистрали в скалистой местности, недалеко от города Лушуй (Нуцзян-Лисуский автономный округ, провинция Юньнань, КНР), чудом уцелел и остался без транспортного средства, передает Day.Az со ссылкой на rai77.com.

Свалившийся с холма валун, приземлился на крышу легкового автомобиля. Момент катастрофы попал в объектив видеорегистратора другого участника дорожного движения.

Судя по кадрам видеозаписи, водителю легковушки, не подлежащей восстановлению, повезло и он оказался в считанных сантиметрах от глыбы.

Теперь вы можете отслеживать наши видеоролики также на странице DayTube в Facebook.



15 000-dək krediti 15 dəqiqəyə əldə et!