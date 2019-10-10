https://news.day.az/world/1164326.html Установлена личность преступника, устроившего бойню в германском Галле
Установлена личность преступника, устроившего бойню в германском Галле
Мужчиной в зеленой куртке и шлеме, который напал на синагогу в немецком городе Галле, мог быть 27-летний немец по имени Стефан. Об этом сообщает Spiegel.
Отмечается, что Стефан был родом из Саксонии-Анхальт и являлся правым радикалом.
Издание подчеркивает, что мужчина раньше не имел проблем с законом.
"Он был арестован. Факты указывают на то, что он действовал один", - добавляет издание.
Известно, что результате стрельбы в Галле погибли по меньшей мере два человека.
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