Мужчиной в зеленой куртке и шлеме, который напал на синагогу в немецком городе Галле, мог быть 27-летний немец по имени Стефан. Об этом сообщает Spiegel.

Отмечается, что Стефан был родом из Саксонии-Анхальт и являлся правым радикалом.

Издание подчеркивает, что мужчина раньше не имел проблем с законом.

"Он был арестован. Факты указывают на то, что он действовал один", - добавляет издание.

Известно, что результате стрельбы в Галле погибли по меньшей мере два человека.

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