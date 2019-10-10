Первичное публичное размещение (IPO) акций государственной нефтяной компании Саудовской Аравии Saudi Aramco никаким образом не отразится на участии Эр-Рияда в ОПЕК. Об этом сообщил генеральный секретарь картеля Мухаммед Баркиндо в интервью телеканалу Bloomberg в четверг, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Королевство Саудовская Аравия остается приверженным организации ОПЕК как страна - основательница, как де-факто лидер организации, как его называют в СМИ. И мы слышали от их представителей на высших уровнях правительства, что IPO компании никаким образом не повлияет на их членство в ОПЕК", - сказал он.

По мнению Баркиндо, руководство компании взвешенно подошло к решению провести IPO именно сейчас. "Последнюю пару лет они (руководство Saudi Aramco - прим. ТАСС) работали очень упорно над тем, чтобы подготовить Aramco к выходу на IPO. Я думаю, что для принятия решения о размещении, они должны были оценить всю обстановку. Компания находится в очень в умелых руках. И они решили, что настало лучшее время", - сказал генеральный секретарь ОПЕК.

Ранее президент Saudi Aramco Амин Нассер, выступая на конференции Oil&Money, сообщил, что компания готова к листингу на бирже, однако решение по срокам еще ожидается.

IPO Saudi Aramco планируется на 2020-2021 годы, к продаже власти королевства намеревались предложить 5% компании. В целом акции Aramco предварительно оценивались в $2 трлн. Это могло стать самым дорогим первичным размещением акций в истории. Ранее Reuters со ссылкой на источники сообщал, что IPO может начаться в 2019 году с размещения 1% акций на саудовской бирже и продолжиться в 2020 году продажей еще одного 1% акций на одной из международных площадок. Вырученные от продажи акций средства планировалось направить на реализацию плана реформ "Видение-2030", продвигаемого лично наследным принцем Мохаммедом бен Сальманом. Цель программы - диверсификация источников доходов королевства и уход от нефтяной зависимости. По оценкам Reuters, стоимость 1% Aramco может составить около $20 млрд.

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