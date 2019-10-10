https://news.day.az/world/1164642.html Турция не будет вести переговоры с правительством Асада
Турция не будет вести переговоры с правительством Асада
Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу исключил возможность проведения переговоров с действующим правительством Сирии.
Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом он заявил в четверг в эфире телеканала "Си-эн-эн тюрк".
"О чем мы можем разговаривать с людьми, которые убили миллион граждан Сирии? Правительство [президента Сирии Башара] Асада не может объединить Сирию", - сказал глава МИД в ответ на просьбу журналиста прокомментировать заявление министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова о том, что Москва намерена поспособствовать диалогу между Дамаском и Анкарой.
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