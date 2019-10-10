Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу исключил возможность проведения переговоров с действующим правительством Сирии.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом он заявил в четверг в эфире телеканала "Си-эн-эн тюрк".

"О чем мы можем разговаривать с людьми, которые убили миллион граждан Сирии? Правительство [президента Сирии Башара] Асада не может объединить Сирию", - сказал глава МИД в ответ на просьбу журналиста прокомментировать заявление министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова о том, что Москва намерена поспособствовать диалогу между Дамаском и Анкарой.

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