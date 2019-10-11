На 38 бортах самолетов Boeing 737 Next Generation (NG) обнаружили опасные трещины.

Как сообщает Reuters, об этом стало известно в результате проверки 810 лайнеров, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Boeing совместно с Федеральным управлением гражданской авиации США (FAA) и авиакомпаниями инициировала проверку детали, которая обеспечивает надежность крепления крыла к фюзеляжу. Именно в ней у каждого двадцатого проверенного самолета были обнаружены трещины, на данный момент проверены около трети самолетов данной модификации, находящихся в эксплуатации в США.

Несколько авиалайнеров различных авиакомпаний уже прекратили полеты.

На очереди проверка 1,9 тысячи самолетов 737 NG в США. Всего Boeing произвел более семи тысяч лайнеров данного типа.

Деталь, которая за свою характерную форму получила название pickle fork ("огуречная вилка"), рассчитана на весь срок службы самолета. Ее замена - трудоемкий и дорогостоящий процесс, который занимает около 60 дней.

В сентябре Boeing анонсировал реформы, призванные повысить безопасность проблемных самолетов 737 MAХ. За последние полгода в авиакатастрофах разбилось два Boeing 737 MAX, жертвами стали 346 человек.

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