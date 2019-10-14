Турция продолжит военную операцию в Сирии до полного вытеснения террористов, территориальная целостность Сирии сохранится, заявил глава МИД страны Мевлют Чавушоглу.

"Никто не может обвинить нас в попытке изменить демографическую обстановку в регионе. Курды в Сирии больше всего подвергаются мукам именно со стороны YPG/PKK. В итоге будет обеспечена территориальная целостность Сирии. Мы продолжим операцию до полного вытеснения террористов", - заявил Чавушоглу на международной конференции "Тренды развития глобального медиа: Риски и возможности", проходящей в Баку, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Эрдоган 9 октября объявил о начале операции "Источник мира" на севере Сирии, направленной против запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана и террористической группировки "Исламское государство"*. Турецкая авиация в тот же день нанесла удары по городу Рас эль-Айн и ряду других сирийских городов на границе двух стран.

Позднее было объявлено о начале наземной части операции. В субботу, 12 октября, минобороны Турции сообщило, что турецкие военные и сирийская вооруженная оппозиция взяли под контроль Рас эль-Айн, а в воскресенье агентство Anadolu сообщило о взятии под контроль города Телль-Абъяд.

Автономная администрация территорий на северо-востоке Сирии официально заявила в воскресенье о достижении договоренности с сирийскими властями о размещении сирийской армии на всей границе Сирии с Турцией для оказания помощи в отражении атаки турецкой армии и протурецких группировок.

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