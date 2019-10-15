https://news.day.az/world/1165846.html Volkswagen отложил принятие решения о строительстве завода в Турции
Volkswagen отложил принятие решения о строительстве завода в Турции
Автоконцерн Volkswagen откладывает принятие решения о строительстве завода в Турции на фоне турецкой операции в Сирии, сообщает издание Handelsblatt со ссылкой на источники, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
Концерн вел переговоры о строительстве завода недалеко от города Измир с турецкой стороной на протяжении нескольких месяцев. Однако после начала операции Турции в Сирии руководство VW не спешит ставить подпись под контрактом о строительстве, отмечает издание.
"Мы с большой настороженностью наблюдаем за ситуацией", - заявил изданию представитель Volkswagen.
Президент Турции Тайип Эрдоган 9 октября объявил о начале операции "Источник мира" на севере Сирии, направленной против запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана и террористической группировки "Исламское государство". Турецкая авиация в тот же день нанесла удары по городу Рас эль-Айн и ряду других сирийских городов на границе двух стран. Позднее было объявлено о начале наземной части операции.
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