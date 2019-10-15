В результате спецоперации в Анкаре были задержаны 10 членов террористической организации "Исламское государство" ("ИГ"). Как передает Day.Az, об этом пишет во вторник Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

Сообщается, что в ходе расследования было выявлено, что задержанные принимали участие в составе вооруженных группировок на территории Сирии и Ирака.

Гражданство задержанных не разглашается.

В турецких провинциях Адана, Мерсин и Текирдаг 12 июня текущего года были задержаны 19 боевиков организации "ИГ".

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