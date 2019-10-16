https://news.day.az/world/1166170.html Путин и Эрдоган обсудили по телефону ситуацию в Сирии
Путин и Эрдоган обсудили по телефону ситуацию в Сирии
Президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с турецким коллегой Тайипом Эрдоганом, сообщила пресс-служба Кремля.
Разговор состоялся по инициативе турецкой стороны. Лидеры двух стран обсудили ситуацию в Сирии и отметили, что необходимо предотвратить конфликты между подразделениями турецкой армии и вооруженными силами сирийского правительства. Кроме того, главы государств подтвердили приверженность обеспечению территориальной целостности Сирии. передает РИА Новости.
Путин и Эрдоган также высказались за продолжение процесса политического урегулирования в Сирии и договорились способствовать созыву Конституционного комитета под эгидой ООН в конце октября в Женеве.
Кроме того, Путин пригласил Эрдогана в ближайшие дни посетить Россию с рабочим визитом, турецкий лидер принял приглашение.
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