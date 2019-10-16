https://news.day.az/world/1166189.html На нефтебазе в США произошел сильный пожар - ВИДЕО
На нефтебазе в США произошел сильный пожар - ВИДЕО
Во вторник, 15 октября, в американском штате Калифорния вспыхнул крупный пожар на одной из нефтебаз, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
Борьбу с огнем ведут около 200 пожарных.
Инцидент произошел на нефтехранилище в населенном пункте Крокетт. По данным местных пожарных, горят три резервуара с этанолом.
По предварительной информации, пострадавших нет. Власти рекомендовали местным жителям не выходить на улицу и плотно закрыть все двери и окна.
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