США и Турция привержены поддержанию "политического единства и территориальной целостности" Сирии и выступают за урегулирование сирийского конфликта дипломатическим путем. Это следует из совместного заявления сторон по итогам переговоров в Анкаре. Документ распространил в четверг пресс-пул вице-президента США Майкла Пенса, передает ТАСС.

"Обе страны подтвердили свою приверженность политическому единству и территориальной целостности Сирии, а также политическому процессу под эгидой ООН, который направлен на прекращение конфликта в Сирии, в соответствии с резолюцией 2254 Совета Безопасности ООН", - говорится в заявлении.

США и Турция намерены расширить сотрудничество в вопросе создания зоны безопасности на границе с Сирией, а обеспечением ее функционирования будут в основном заниматься турецкие вооруженные силы, отмечается в документе.

"Зона безопасности будет главным образом обеспечиваться ВС Турции, две стороны активизируют свое сотрудничество по всем аспектам ее формирования", - говорится в заявлении.

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