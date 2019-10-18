Второй по величине кредитор Швейцарии установит для физических и юридических лиц ставку в размере -0,75% по вкладам на сумму свыше 2 млн швейцарских франков ($2,02 млн), передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Ставка в размере -0,85% будет установлена по вкладам юридических лиц на сумму свыше 10 млн франков.



Новые правила вступают в силу с 1 января для клиентов-физлиц и с 15 ноября для корпоративных клиентов.



Несколько банков в Швейцарии и еврозоне также ввели отрицательные ставки для корпоративных вкладчиков, хотя большинство крупных игроков воздерживаются от отрицательных ставок для клиентов-физлиц.



"Как и другие банки в течение некоторого времени, Credit Suisse вводит отрицательные процентные ставки для клиентов с очень крупными вкладами в швейцарских франках, - заявил банк. - Причиной этого являются сохраняющиеся отрицательные процентные ставки".



Национальный банк Швейцарии с января 2015 года установил отрицательную ставку на уровне -0,75% по депозитам, размещенным в центральном банке коммерческими банками.



Как сообщали "Вести.Экономика", UBS Group AG прогнозирует, что Национальный банк Швейцарии снизит процентные ставки в начале следующего года на фоне дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики со стороны других центральных банков.

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