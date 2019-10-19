Президент США Дональд Трамп предложил кандидатуру заместителя министра энергетики Дэна Бруйетта на должность главы Минэнерго. Действующий руководитель ведомства, Рик Перри, уйдет в отставку в конце года, передает Day.Az со ссылкой на РБК.

"Опыт Дэна в секторе не имеет равных. Абсолютный профессионал, я не сомневаюсь, что Дэн отлично справится", - написал президент США в Twitter.



Бруйетту 57 лет, в 1989-1987 годах он работал на республиканца Билла Таузина, который тогда был членом палаты представителей от третьего округа Луизианы. Позже он был старшим вице-президентом в R. Duffy Wall & Associates, а в 2001 году впервые попал на работу в Минэнерго - став помощником министра по межправительственным и парламентским вопросам.

Впоследствии Бруйетт вернулся к Таузину, возглавив его штаб, а в 2003-2004 годах работал в комитете палаты представителей по энергетике и торговле. С 2004 по 2006 год он был вице-президентом в Ford Motor Company, где в его задачи входила политика на рынке США.



В 2006 он перешел на работу в United Services Automobile Association. В 2013-2016 годах он был членом совета по минералам и энергии штата Луизиана. В апреле 2017 года Трамп выдвинул его на пост замминистра энергетики США.

О том, что действующий глава Минэнерго Рик Перри уйдет в отставку еще в начале октября сообщило издание Politico. Однако сам Перри отрицал, что в скором времени покинет пост. 17 октября он уведомил Трампа о решении уйти с должности.



Об отставке Перри стало известно на фоне расследования в рамках процедуры импичмента, которая затрагивает как Трампа, так и его приближенных. Поводом стала жалоба сотрудника разведки на разговор между президентом США и лидером Украины Владимиром Зеленским, в ходе которого первый просил начать расследование против компании Burisma, в которой работал сын его политического оппонента Джо Байдена Хантер.



По словам Перри, он лично просил Трампа поговорить с Зеленским, чтобы удостовериться в том, что Киев предпринимает шаги по борьбе с коррупцией. Министр утверждает, что изначально президент не хотел делать звонок.

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