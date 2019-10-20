https://news.day.az/world/1167390.html Вучич планирует встретиться с Путиным
Вучич планирует встретиться с Путиным
Президент Сербии Александр Вучич анонсировал визит в Россию и переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным 4 декабря, передает РИА Новости.
"Прошу вас передать привет президенту Путину. Я с радостью ожидаю нашей, мне кажется, семнадцатой встречи в Сочи 4 декабря", - заявил Вучич в ходе выступления перед СМИ вместе с российским премьером Дмитрием Медведевым.
При этом сербский лидер не уточнил тему переговоров с Путиным.
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