Президент Сербии Александр Вучич анонсировал визит в Россию и переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным 4 декабря, передает РИА Новости.

"Прошу вас передать привет президенту Путину. Я с радостью ожидаю нашей, мне кажется, семнадцатой встречи в Сочи 4 декабря", - заявил Вучич в ходе выступления перед СМИ вместе с российским премьером Дмитрием Медведевым.

При этом сербский лидер не уточнил тему переговоров с Путиным.

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