Семь студентов колледжа в Уфе госпитализированы в больницу с отравлением после того, как поели в столовой образовательного учреждения, сообщили РИА Новости в минздраве Башкирии, передает Day.Az.

"Семь студентов колледжа лежат в инфекционной больнице Уфы, их состояние оценивается как средней тяжести", - прокомментировали агентству в башкирском минздраве.

В ведомстве отметили, что инцидент произошёл в одном из колледжей Уфы. "Предположительно, студенты отравились после того, как пообедали в столовой колледжа. Ведётся разбирательство", - рассказал собеседник агентства.

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