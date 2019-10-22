Старинную ладью нашли на дне Волги под Самарой. Ученые установили возраст находки - корабль затонул еще до эпохи Ивана Грозного. Судно обнаружили вблизи Свято-Богородичного Казанского монастыря в селе Винновка. Туда было организовано несколько экспедиций, передает Day.Az со ссылкой на vesti.ru.

Самарские ученые вместе с водолазами и московскими коллегами изучали старинный объект, сообщает телеканал "Россия 24". Обследование вели под водой на глубине 10 метров с помощью специальной техники - подводных ультразвуковых сканеров и подводного робота.

Результат исследователей поразил. Размер затонувший лодки - около полусотни метров в длину и 20 в ширину. Находка в хорошем состоянии. На кадрах видно хорошо сохранившиеся корму, цепи и старинные канаты.

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