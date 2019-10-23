Страны Евросоюза начали поочередно вводить климатический налог, который отразится на деятельности бюджетных авиакомпаний, лишив их возможности торговать дешевыми авиабилетами. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР), передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Отмечается, что власти прибегли к такому решению, чтобы мотивировать туристов пересаживаться на альтернативные виды транспорта. Так, с апреля 2020 года экологический налог начнет действовать в Германии. Согласно новой политике, совокупный сбор на перелет внутренними рейсами или по европейским направлениям (до 2,5 тысячи километров) увеличится на 15 процентов и составит 13,03 евро вместо прежних 7,5.

В то же время туристам, вылетающим на расстояния до шести тысяч километров, придется заплатить 33 евро вместо 23,4, а при дальнемагистральных перелетах туристы будут вынуждены отдать 59,4 евро вместо 42,1.

Такие сборы будут обязаны выплачивать все пассажиры, вылетающие из Германии, кроме тех, кто совершает пересадку в аэропортах страны. Кроме того, отмечается, что полученный доход от налога будет влиять на снижение стоимости железнодорожных билетов. Таким образом, ожидается, что путешествие на поездах в Германии станет дешевле на 10 процентов.

Помимо Германии, климатический налог с 2020 года вводит Франция, где в зависимости от типа билета сборы будут варьироваться от 1,5 до 18 евро. Также о введении налога с 2021 года заявили власти Нидерландов, а в Швеции экологические сборы действуют с 2018 года.

В сентябре сообщалось, что средняя цена авиабилета экономкласса выросла почти на четверть с начала 2019 года. При этом отмечалось, что в августе стоимость билетов максимальная - затем она начинает падать ежемесячно вплоть до декабря. Похожая ситуация наблюдалась в 2008 году на фоне кризиса - тогда рост цен на перелеты составил 24,1 процента.

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