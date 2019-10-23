https://news.day.az/world/1168630.html Россия и Турция договорились о бессрочном патрулировании в Сирии
Россия и Турция договорились о бессрочном патрулировании в Сирии
Договоренности России и Турции о совместном патрулировании на турецко-сирийской границе на северо-востоке Сирии являются бессрочными, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Вершинин, передает Day.Az.
"Раз сроки не установлены, значит, отсутствие сроков означает, что в настоящее время это не ограничено", - сказал Вершинин, отвечая на вопрос о сроках российско-турецкого патрулирования на северо-востоке Сирии.
Во вторник президенты РФ и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган по итогам шестичасовых переговоров подписали меморандум о взаимопонимании из 10 пунктов. В нем, в частности, говорится, что с 12.00 23 октября 2019 года на сирийскую сторону сирийско-турецкой границы за пределами зоны турецкой операции "Источник мира" вводятся подразделения российской военной полиции и сирийской пограничной службы.
Они будут содействовать выводу подразделений курдских отрядов и их вооружения на 30 километров от сирийско-турецкой границы, который должен завершиться в течение 150 часов. С этого момента начнется совместное российско-турецкое патрулирование на глубину до 10 километров от границы к западу и к востоку от района операции "Источник мира", кроме города Камышлы.
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