https://news.day.az/world/1169753.html Сепаратисты вновь устроили беспорядки в Барселоне
Сепаратисты вновь устроили беспорядки в Барселоне
В Барселоне началась новая волна протестных акций сторонников независимости Каталонии. Об этом сообщает телеканал 24 Horas, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Уточняется, что протест был приурочен к решению Верховного суда Испании, который приговорил 12 каталонских политиков за причастность к незаконному референдуму о независимости в 2017 году.
По некоторым данным, на улицы вышли более 350 тыс. человек. Большинство сконцентрировано у здания Национальной полиции. Между протестующими и правоохранителями произошли столкновения.
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