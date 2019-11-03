В 2017 году Vigilant ACE стали самыми масштабными за время проведения. В них были задействованы около 230 самолетов, бомбардировщик B-1B провел учения по поражению целей на полигоне недалеко от границы с КНДР в южнокорейской провинции Канвондо.

После первого саммита США и КНДР в 2018 году президент США Дональд Трамп заявил, что намерен отменить совместные военные учения с Южной Кореей, назвав их дорогостоящими и "неподходящими" в условиях диалога с КНДР. С тех пор союзники отменили несколько учений, которые КНДР обычно рассматривает как провокацию.