https://news.day.az/world/1172044.html США и Южная Корея могут вновь отменить военные учения
США и Южная Корея могут вновь отменить военные учения
США и Южная Корея могут вновь отложить проведение ежегодных декабрьских учений ВВС Vigilant ACE, чтобы поддержать дипломатические усилия по денуклеаризации, передает агентство Рёнхап со ссылкой на источники, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
Учения Vigilant ACE в 2018 году были также отменены на фоне диалога с КНДР о денуклеаризации Корейского полуострова.
По данным источника агентства, военные двух стран "разделяют понимание" по поводу отсрочки учений, но окончательное решение будет принято по результату ежегодных переговоров министров обороны США и Южной Кореи в середине ноября.
"Вместо этого обе стороны рассматривают возможность проведения собственных воздушных учений в декабре", - добавил источник агентства.
В 2017 году Vigilant ACE стали самыми масштабными за время проведения. В них были задействованы около 230 самолетов, бомбардировщик B-1B провел учения по поражению целей на полигоне недалеко от границы с КНДР в южнокорейской провинции Канвондо.
После первого саммита США и КНДР в 2018 году президент США Дональд Трамп заявил, что намерен отменить совместные военные учения с Южной Кореей, назвав их дорогостоящими и "неподходящими" в условиях диалога с КНДР. С тех пор союзники отменили несколько учений, которые КНДР обычно рассматривает как провокацию.
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