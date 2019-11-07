Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган рассказал в четверг о темах, которые он собирается поднять на переговорах с американским коллегой Дональдом Трампом в ходе визита в США, намеченного на 12-13 ноября, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Мы в первую очередь обсудим двусторонние отношения, а также региональные вопросы. В ходе переговоров также будут подняты темы С-400, ЗРК Patriot и истребителей F-35", - подчеркнул он.

При этом турецкий лидер добавил, что Анкара готова рассмотреть предложение по поставкам ЗРК Patriot, если "условия будут подходящими".

Турция в течение нескольких лет пыталась договориться с США о продаже ей зенитных ракетных комплексов Patriot, однако Вашингтон не шел на такую сделку, в связи с чем Анкара решила закупить средства ПРО у Москвы.

В сентябре 2017 года РФ сообщила о заключении с Турцией контракта на поставку С-400 стоимостью $2,5 млрд. Анкара получит полковой комплект (два дивизиона). Контракт подразумевает частичную передачу технологий производства турецкой стороне. Первые поставки начались 12 июля.

Против приобретения Турцией С-400 активно выступают США и НАТО. 17 июля пресс-секретарь Белого дома в письменном заявлении сообщил, что решение республики приобрести российские ЗРС С-400 делает невозможным ее дальнейшее участие в программе создания американских истребителей-бомбардировщиков пятого поколения F-35.

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