Австрия готова предоставить площадку для переговоров по СВПД
Австрия всегда готова предоставить площадку для переговоров по Совместному всеобъемлющему плану действий по иранской ядерной программе (СВПД), заявил журналистам директор департамента по вопросам разоружения, контроля над вооружениями и нераспространения МИД Австрии Томаш Хайноци, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
"Мы не можем вмешаться, но мы всегда готовы предоставить площадку для дальнейших переговоров", - заявил он на Московской конференции по нераспространению.
Дипломат добавил, что "это постоянное предложение". "Вы знаете, что СВПД согласовывалась в Вене, последующие встречи на уровне старших должностных лиц проходили в Вене", - добавил он.
Хайноци также выразил обеспокоенность текущей ситуацией вокруг соглашения.
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