Рабочие в Амстердаме всего за 3 дня выполнили огромный фронт работ. Команда специалистов, работая день и ночь, сняла асфальт и железнодорожные пути крупной станции, создала новый бетонный автомобильный тоннель, а затем вернула все на место, передает Day.Az со ссылкой на fishki.net.

Захватывающий таймлапс показывает, как команда специалистов, работая день и ночь, смогла не только демонтировать старую инфраструктуру, но и заменить её за рекордно короткое время.

В рамках этой работы они также создали новый 3000-тонный бетонный автомобильный туннель - в целом им удалось завершить работу на один час раньше запланированного ранее срока.

Данный проект был частью расширения железнодорожного полотна в Амстердаме на станции Zuid и прилегающей к нему территории стоимостью более 2 млрд. долларов США. Но чтобы создать дополнительное пространство, необходимое для новых железнодорожных путей, они должны были проделать ряд трудоёмких манипуляций.

Для этого пришлось с 22:00 вечера четверга закрыть автомагистрали A10 и A4, а также станции Amsterdam Zuid и Amsterdam RAI. Строительные бригады, работая круглосуточно, смогли справится с поставленной им задачей, вовремя сдав в эксплуатацию объект.

При этом, по меркам многих стран, сделали они всё ну очень быстро. Ремонтные работы на этом участке являются одним из крупнейших инфраструктурных проектов в Нидерландах, направленном на оптимизацию и повышение комфорта для пассажиров, пребывающих на станцию Zuid из аэропорта Схипхол.

Реализация проекта началась в 2019 году и, как ожидается, должна быть завершена к 2028 году.

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