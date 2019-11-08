Атомный подводный крейсер проекта "Борей-А" "Князь Владимир" провел испытания торпедного вооружения, передает Day.Az со ссылкой на Вести. В российском Министерстве обороны уточнили, что стрельба проводилась в Белом море, подлодка запустила торпеду без боевой части по подводной мишени, пишет агентство "Интерфакс".

АПЛ "Князь Владимир" спустили на воду в ноябре 2017 года. 30 октября 2019 года состоялся первый пуск баллистической ракеты "Булава" с борта субмарины.

Известно о подлодках модернизированного проекта "Борей-А" мало: полное водоизмещение - около 24 тонн, длина - 170 метров, экипаж - свыше 100 человек. Основное вооружение - 16 межконтинентальных баллистических ракет "Булава". Кроме того, модификацию "А" сделали менее шумной и маневренной. Обновили ей систему управления вооружением.