Европейскому Союзу необходимо стать образцом для подражания в деле защиты климата. С таким заявлением новая глава Еврокомиссии, экс-министр обороны Германии Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen) выступила в Берлине в пятницу, 8 ноября. По ее словам, Брюссель выделит один миллиард евро на эти цели в течение следующих 10 лет, передает Day.Az со ссылкой на dw.com.

Фон дер Ляйен отметила необходимость к 2050 году достичь климатической нейтральности в странах ЕС. Это означает экономическую деятельность с нулевыми выбросами парниковых газов. Европейская комиссия представила долгосрочную стратегическую концепцию снижения их выбросов в ноябре 2018 года.

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