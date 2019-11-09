Число действующих нефтегазовых установок в мире в октябре снизилось третий месяц подряд, показали данные американской нефтесервисной компании Baker Hughes, передает Day.Az со ссылкой на Вести.



В среднем в минувшем месяце в мире работало 2123 установки против 2141 в сентябре. При этом октябрьский уровень на 148 ниже показателя за аналогичный месяц 2018 г.



В том числе в США количество установок в прошлом месяце сократилось на 30 относительно сентября и составило 848, что является минимумом с марта 2017 г. При этом в Канаде показатель увеличился на 13 до 145 буровых.



Таким образом, на долю Северной Америки в октябре приходилось 46,8% работающих в мире буровых против 47,2% месяцем ранее и 55,2% годом ранее.



Количество установок за минувший месяц снизилось в Европе на 1 (до 175) и на Ближнем Востоке - также на 1 (до 424). Между тем в Азиатско-Тихоокеанском регионе и в Латинской Америке показатель не изменился и составил соответственно 226 и 189 буровых, тогда как в Африке их число выросло на 1 до 116.



Baker Hughes публикует данные о действующих буровых установках с 1944 г. Сначала компания собирала информацию только в США и Канаде, с 1975 г. - по всему миру в целом. С 7 июня 2019 г. компания включает в свои расчеты число буровых на Украине, при этом пересчета сводных данных по Европе за прошлые периоды в связи с этим не проводилось.



Среднемесячное число действующих нефтяных и газовых буровых установок в мире в 2018 г. увеличилось по итогам второго года подряд и составляло 2211.



По итогам 2016 г. был зафиксирован минимальный показатель за 17 лет - 1593 буровые. В 2014 г. в мире работало максимальное с 1985 г. число установок - 3578.



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