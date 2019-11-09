TAV Airports ведет переговоры по покупке аэропорта Алматы. Эту информацию в электронном письме подтвердили в отделе корпоративных коммуникаций аэропортового холдинга, передает Day.Az со ссылкой на inbusiness.kz.

"Консорциум, сформированный нашей компанией, членом группы ADP и VPE Capital, начал переговоры с владельцем международного аэропорта Алматы в Казахстане в отношении потенциального приобретения актива. Алматинский аэропорт обслужил примерно 6 млн пассажиров в 2018 году", - указывается в сообщении.

Каких-либо дополнительных деталей на текущий момент в аэропортовом холдинге предоставить не смогли. TAV Airports является ведущим оператором аэропортов в Турции.

Кроме того, холдинг управляет воздушными гаванями в Грузии, Тунисе, Македонии, Хорватии. Его 46,12% акций контролируется Aéroports de Paris Group, а 44,33% находятся в свободном обращении, говорится на сайте компании.





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