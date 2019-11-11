Испанская социалистическая рабочая партия (ИСРП) исполняющего обязанности председателя правительства Педро Санчеса побеждает на внеочередных всеобщих выборах после обработки 98,17% протоколов. Об этом сообщило в воскресенье министерство внутренних дел королевства, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По его данным, ИСРП получает 120 мандатов в 350-местном Конгрессе депутатов (нижняя палата парламента). Консервативной Народной партии достаются 88 кресел. Заметно улучшила свои результаты крайне правая партия "Вокс", которая получает 52 мандата. По итогам предыдущих выборов, которые состоялись 28 апреля, эта политическая сила впервые прошла в испанский парламент, заняв 24 места.

Коалиции левых политических сил "Объединившись, мы можем" достаются 35 кресел, партии "Левые республиканцы Каталонии" - 13. Центристская партия "Граждане" довольствуется лишь 10 мандатами - на 47 меньше, чем по итогам предыдущего волеизъявления. Явка на выборах составила 69,94%.

Таким образом ни одной политической силе не удается получить абсолютное большинство в парламенте, чтобы беспрепятственно сформировать правительство. Это означает, что после выборов начнется длительный период переговоров между партиями.

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