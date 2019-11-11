Бывший постоянный представитель США при ООН Никки Хейли в своей новой книге "Со всем должным уважением" выразила мнение, что экс-госсекретарь Рекс Тиллерсон, а также прежний руководитель аппарата сотрудников Белого дома Джон Келли во время своей работы на президента Дональда Трампа действовали против него.

Выдержки из ее мемуаров приводит в воскресенье газета The Washington Post, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Келли и Тиллерсон признались мне, что, когда выступали против президента, продолжали соблюдать субординацию, они пытались спасти страну, - пишет Хейли. - Они говорили, что именно их, а не президентские решения соответствуют американским интересам. [По их словам,] президент не знал, что делает".

Тиллерсон также заявлял Хейли, что в результате действий Трампа, если бы они не контролировались, могли погибнуть люди, утверждается в книге. Экс-госсекретарь США отказался прокомментировать изданию вышедшие мемуары, а Келли сообщил, что всегда старался предоставить президенту максимально открытые, законные и соответствующие нормам этики советы, "в чем и может заключаться его вина".

Хейли также заявила, что поддерживала практически все решения Трампа, касавшиеся его внешней политики, которые зачастую встречали сопротивление американского истеблишмента. В числе таких мер она упомянула перенос посольства США в Израиле в Иерусалим, выход из Совместного всеобъемлющего плана действий по ядерной программе Ирана и Парижского соглашения по климату. Однако экс-постпред при ООН отметила, что высказывала свои опасения в связи с политикой главы вашингтонской администрации в отношении Москвы после встречи Трампа с президентом РФ Владимиром Путиным в 2017 году в Хельсинки.

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