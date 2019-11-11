Порядка 460 тысяч человек в Индии оказались затронуты мощным тропическим циклоном "Булбул", который после прибрежных штатов Орисса и Западная Бенгалия обрушился на соседний Бангладеш. Об этом пишет в понедельник газета Times of India, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

По состоянию на вечер воскресенья от разгула стихии на северо-востоке Индии погибли не менее 10 человек, свыше 60 тысяч домов оказались повреждены либо полностью разрушены. Поступают сообщения о затоплении целых селений, отмечаются сбои в работе аэропортов и железнодорожного транспорта.

Службы по борьбе со стихийными бедствиями совместно с вооруженными силами республики ведут масштабную эвакуацию жителей пострадавших районов. Этих людей массово доставляют в лагеря временного проживания, число которых уже почти достигло 500.

По информации бангладешского интернет-издания bdnews24, число жертв циклона "Булбул" в этой стране достигло 13 человек. Вместе с тем, масштаб разрушений здесь заметно меньше, нежели в соседней Индии - всего от стихии за последние дни здесь были повреждены около 6 тысяч домов. Свыше 2,1 миллиона бенгальцев были эвакуированы, в настоящее время они возвращаются в свои жилища.

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